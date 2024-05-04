Yunus Akgün sona geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Yunus Akgün sona geldi
Yunus Akgün Leicester City'deki son maçına çıktı.

İngiltere Championship’in son haftasında şampiyon Leicester City sahasında Blackburn Rovers ile karşı karşıya geldi.

King Power Stadyumu’nda oynanan maçta konuk ekip Leicester City’yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

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Blackburn Rovers’e galibiyeti getiren golleri 68 ve 90+4’te Sammie Szmodics kaydetti.

Leicester City forması giyen Yunus Akgün oyuna sonradan dahil olarak 28 dakika forma giydi.

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Sezon başında Galatasaray’dan kiralık olarak gelen Yunus Akgün böylece Leicester City’de şimdilik son maçına çıkmış oldu.

Sözleşmesinde 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu olan Yunus Akgün için Leicester City’nin ne yapacağı ise henüz bilinmiyor.

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