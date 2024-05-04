Erden Timur Ali Koç'un hayret ettiren isteğini açıkladı

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur 343 Digital isimli Youtube kanalının programına konuk oldu.

Burada son zamanlarda Ali Koç ile yaşadıkları gerilime değinen Erden Timur bomba açıklamalarda bulundu.

"ALLAH ISLAH ETSİN"

Ali Koç’un Olağanüstü Genel Kurul’da kendisi için söylediği sözlere değinen Erden Timur, "Fenerbahçe ile neden masaya oturmayalım? Bana 20'den fazla hakaret edildi. Karşılık vermedim bunlara. Bunlara karşılık versem camianın içinde daha çok saygı görürdüm. Ali Koç, net bir şekilde tehdit etti beni. Yalancı, ahlaksız, alzheimer, yarım akıllı tarzı cümleler bana kullanıldı. Ben 42 yaşındayım. Sırf ortam gerilmesin diye bir şey demedim. Allah ıslah etsin, benim yapacak bir şeyim yok. Toplum zarar görmesin diye susuyorsun, sonra konuşmuyor diyorlar” dedi.

"ALİ KOÇ ORADA OYNAYALIM DEDİ"

Arabistan’da oynanması planlanan ancak mücadeleye saatler kala iptal edilen Süper Kupa finalinde yaşananları da açıklayan Erden Timur, "TFF, Süper Kupa'yı Arabistan'da oynatmak istedi, biz 'Cumhuriyetin 100. yılında orada oynamayalım, sonrasında oynayalım' dedik, Ali Koç 'TFF yol katetti, şu an onları yalnız bırakmak doğru olmaz, orada oynayalım' dedi” ifadelerini kullandı.