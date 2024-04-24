2 motosiklet birbirine girdi: 1 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
2 motosiklet birbirine girdi: 1 yaralı
Bilecik'te seyir halindeki 2 motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi ile Sarmaşık Sokak kesiştiği noktada meydana gelen kazada Atakent Caddesinde seyir halinde olan Sefa S. yönetimindeki motosiklet ile İstiklal Caddesi istikametine seyir halinde olan Akın D. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

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Meydana gelen kazada Sefa S. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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