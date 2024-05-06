Brent petrolün varil fiyatı 83,55 dolar

Uluslararası piyasalarda cuma günü 84,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.25 itibarıyla 83,55 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,71 dolardan alıcı buldu.Ural petrolünün varil fiyatı da 76,11 dolar oldu.

Suudi Arabistan'ın ham petrol satış fiyatlarını artırmasıyla birlikte Gazze'de ateşkes anlaşması ihtimalinin zayıflaması fiyatları yukarı yönlü etken oldu.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan Asya, Kuzeybatı Avrupa ve Akdeniz bölgeleri için resmi ham petrol satış fiyatlarına zam yaptı. Bu adım, piyasalarda yaz aylarında güçlü talep beklentilerini de artırdı.

Gazze'de ateşkes anlaşması ihtimalinin zayıflama eğilimi çatışmaların kilit petrol üretici bölgelerinini bulunduğu Orta Doğu'ya genişleyebileceği endişesini tekrar gündeme taşıdı.

İsrail Devlet Televizyonu bugün Refah kentindeki bazı mahalleleri başladığını duyurdu. Bu gelişmeler petrol fiyatlarının artışında etken oluyor. Mısır ve Katar aracbulucululğunda hazırlanan yeni ateşkes ve esit takası mutabakatıyla ilgili müzakerelerin sona erdiğini Hamas duyurdu. Ancak içerikle ilgili bir paylaşımda bulunulmadı. Hamas, imzalanacak esir takası anlaşmasında ateşkes konusunda güvence talep etti. Ancak buna karşı İsrail ise Refah'a kara saldırı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara karşı direniyordu.

Brent petrolde teknik olarak 83,72 ile 84,02 dolar aralığının direnç, 82,64 ile 82,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.