2 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 2 Ocak Salı televizyonda hangi diziler var?

İzleyiciler 2 Ocak Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 2 Ocak Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 2 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 2 Ocak Salı bugün hangi diziler var?

Salı televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 2 Ocak Salı yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 2 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 2 Ocak Salı bugün hangi diziler var?

2 OCAK SALI YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Büyük Baba ile Savaş

22:30 Yerli dizi tekrar/Sinema

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Dizi

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Aile

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kim Bu Aile?

22:30 Üç Kız Kardeş

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yıldızlar Bana Uzak

23:20 Godzilla 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yabani

23:00 Şahane Hayatım