2 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 2 Ocak Salı televizyonda hangi diziler var?

İzleyiciler 2 Ocak Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 2 Ocak Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 2 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 2 Ocak Salı bugün hangi diziler var?
Salı televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 2 Ocak Salı yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 2 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 2 Ocak Salı bugün hangi diziler var?
2 OCAK SALI YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Büyük Baba ile Savaş
22:30 Yerli dizi tekrar/Sinema
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Dizi
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Aile
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Kim Bu Aile?
22:30 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yıldızlar Bana Uzak
23:20 Godzilla 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yabani
23:00 Şahane Hayatım