2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?

Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sandığa gitti. Türkiye saat 21.00’da yasakların kalkmasıyla birlikte sandıklardan gelecek 2. tur seçim sonuçlarına kilitlenecek. Peki, 2. tur seçimi recep Tayyip Erdoğan mı kazandı? Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?