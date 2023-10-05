2 yaşındaki çocuk feci yangında yanarak can verdi

İstanbul’da bir binanın bodrumunda çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti.

2 yaşındaki çocuk feci yangında yanarak can verdi

İstanbul Esenler’de 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Tuna Mahallesi 718. Sokakta 4 katlı binanın bodrum katında çıktı.

Evde çıkan dumanı fark eden yabancı uyruklu oldukları öğrenilen aile çocuklarını alarak dışarı çıktı. Ancak iki yaşındaki çocuğun içeride kaldığı sonra anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri daireye girdiklerinde iki yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

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AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrenen anne sinir krizi geçirdi. İşten dönen baba, eve girmek isteyince kısa süreli arbede yaşandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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