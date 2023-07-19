2 yıldır aranan şahıs iş yerinde çıktı



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından Anbar Mahallesi’nde bir iş yerine yapılan operasyonda hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, 5607 sayılı kanuna muhalefet, hükümlü veya tutuklunun kaçması, mala zarar verme ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçlarından 18 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yıldır firari olarak aranan N.Y. yakalandı.

N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.