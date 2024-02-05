20 milyondan fazla öğrenci için ders zilleri çaldı

Kaynak: AA
20 milyondan fazla öğrenci için ders zilleri çaldı
Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından 20 milyondan fazla öğrenci için ilk ders zili bugün çaldı.

20 milyondan fazla öğrenci, 2 hafta süren yarıyıl tatilinin ardından bugün yeniden ders başı yaptı. İkinci dönem, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav maratonu geçecek. 1 Şubat tarihinde başlayan YKS başvuruları 26 Şubat tarihine kadar devam edecek.

ÖDEVSİZ YARIYIL TATİLİ

MEB, bu sene okullara yazı göndererek yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmemesini talimat vermişti. Bu sebeple öğrenciler yarıyıl tatilini ödev yapmadan tamamladılar. Bu karar birçok eğitmen tarafından yanlış bulunsa da karardan geri adım atılmadı.

İKİ AY SONRA YİNE TATİL

İki aylık eğitimin ardından, öğrenciler ikinci dönemin ara tatiline 5 Nisan Cuma günü çıkacak.10 gün sürecek olan ikinci ara tatilin ardından 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Nisan tarihinde okul sıralarına yeniden dönecek olan 20 milyondan fazla öğrenci 14 Haziran Cuma günü yaz tatiline çıkacak. Yaz tatili 9 Eylül tarihinde sona erecek.

Son Haberler
Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı Ekonomi
Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu
Survivor Yunus Emre kimdir? 2024 Survivor Yunus Emre Özden kaç yaşında nereli? Magazin
Survivor Yunus Emre kimdir? 2024 Survivor Yunus Emre Özden kaç yaşında nereli?
Flaş… Flaş… TÜİK enflasyonu açıkladı Ekonomi
Flaş… Flaş… TÜİK enflasyonu açıkladı
Galatasaray Barış Alper Yılmaz kararını verdi Spor
Galatasaray Barış Alper Yılmaz kararını verdi
Erdoğan'dan Hatay'da oy tehdidi. 'Oy vermezseniz hizmet gelmez'. Herkes bu oy tehdidini konuşuyor Gündem
Erdoğan'dan Hatay'da oy tehdidi. 'Oy vermezseniz hizmet gelmez'. Herkes bu oy tehdidini konuşuyor
Yarımbaş ağrılarını kesen mucize ot ortaya çıktı. Yarımbaş ağrıları nedir? Şifalı Bitkiler
Yarımbaş ağrılarını kesen mucize ot ortaya çıktı. Yarımbaş ağrıları nedir?