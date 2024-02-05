20 milyondan fazla öğrenci için ders zilleri çaldı

20 milyondan fazla öğrenci, 2 hafta süren yarıyıl tatilinin ardından bugün yeniden ders başı yaptı. İkinci dönem, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav maratonu geçecek. 1 Şubat tarihinde başlayan YKS başvuruları 26 Şubat tarihine kadar devam edecek.

ÖDEVSİZ YARIYIL TATİLİ

MEB, bu sene okullara yazı göndererek yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmemesini talimat vermişti. Bu sebeple öğrenciler yarıyıl tatilini ödev yapmadan tamamladılar. Bu karar birçok eğitmen tarafından yanlış bulunsa da karardan geri adım atılmadı.

İKİ AY SONRA YİNE TATİL

İki aylık eğitimin ardından, öğrenciler ikinci dönemin ara tatiline 5 Nisan Cuma günü çıkacak.10 gün sürecek olan ikinci ara tatilin ardından 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Nisan tarihinde okul sıralarına yeniden dönecek olan 20 milyondan fazla öğrenci 14 Haziran Cuma günü yaz tatiline çıkacak. Yaz tatili 9 Eylül tarihinde sona erecek.