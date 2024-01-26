20 yaşındaki Şimel’in öldüğü kazada flaş ayrıntı. Bu nasıl adalet?

Kaza, Çankırı Orta ilçesi Kanlıca Mahallesi'nde 8 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi. Gece saat 01.30 civarlarında Muhammet Ali Ordueri'nin idaresindeki otomobil Nevzat Ayaz Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı. Kaza esnasında otomobilde bulunan arkadaşı 20 yaşındaki Şimel Zerda Mençik olay yerinde yaşamını yitiriken araç sürücüsü Ali Ordueri ise yaralandı. Kazadan sonra Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Tedavisi tamamlanıp gözaltına alınarak adliye sevk edilen Muhammet Ali Ordueri işlemleri yapıldıktan sonra imza atma biçiminde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anına ait güvenlik kamerası kaydı bulundu. Görüntülerde düz olan caddede aracın hızla seyrettiği esnada kontrolünü kaybetmesiyle önce sağa sola savrulduğu, sonra da aydınlatma direğine çarptığı göze çarpıyor.

ARAÇ İÇİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri araçta bulunan eşyaları Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderdi. Rapora göre sürücü Muhammet Ali Ordueri'nin aracında bulunan uyuşturucu benzeri maddelerin uyuşturucu türevi olan metamfetamin olduğu vurgulandı.

ATK RAPORUNDA KANINDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, sürücü Muhammet Ali Ordueri'nin kan, saç ve saç örneklerinde uyuşturucu madde metamfetamin ve amfetaminin tespit edildiği açıklandı. Raporda ayrıca kanda alkol bulunmadığı da belirtildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Kazaya ilişkin savcılık tarafından açılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli Muhammet Ali Ordueri'nin sevk ve idaresindeki otomobilin Kanlıca Mahallesinde cadde üzerinde aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptığı kaydedildi. Kazada, 20 yaşındaki Şimel Zerda Mençik'in olay yeri inceleme ve ölü muayene tutanağına göre kafa kemiklerinin kırılması sonucu beyin dokusunun zarar görmesiyle hayatını kaybettiği saptandı.

KAZA TESPİT TUTANAĞINDA TRAFİK KURALLARINI İHLAL ETMİŞ

Kaza tespit tutanağında şüpheli Muhammet Ali Ordueri'nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre “Aracın hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere girerken azaltmamak" ve “Sol şerit ihlali" kurallarını ihlal ettiği açıklandı.

İFADESİNDE SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞ

İddianamede şüpheli Ali Ordueri'nin soruşturma sürecinde alınan ifadesinde, olay günü saat 00.30 dolaylarında aracıyla ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği, yanında yolcu olarak bulunan Şimel Zerda Mençik'in kazanın şiddetiyle araç içinden savrulduğunu anlatarak suçlamaları kabul ettiğini söylediği aktarıldı. Kazaya ait Görüntü İnceleme tutanağında aracın Orta ilçesine doğru ters istikamette ilerlediğinin altı çizildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Muhammet Ali Ordueri'nin “Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. İddianame Şabanözü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

AİLE AVUKATI İDDİANAMENİN İADESİNİ TALEP ETTİ

Mençik'in ailesinin avukatı Doğan Eriş araç sürücü Muhammet Ali Ordueri'nin en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesine başladı. Avukat Eriş, iddianamede sürücü Ordueri'nin kanında çıkan uyuşturucu madde raporundan söz edilmemesine tepkide bulunarak yazılı açıklama yaptı. Avukat Doğan Eriş, “Şüphelinin hızının yavaşlatmaması, fren tedbirine başvurmaması, bir çaba içine girmemesi taksirden öte bir duruma işaret etmektedir. Olası kastla öldürme suçu kapsamında yargılamanın yapılması gerekir. İddianamede, araçta bulunan uyuşturucu maddeden, ATK raporundan hiç bahsedilmedi. İddianamenin iadesini talep ettik. Bu hususta olayın takipçisi olacağız ve gerekli birimlere şikayetlerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.