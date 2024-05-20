Aziz Yıldırım'ın akıl hocası Ali Şen mi

2016 yılında Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi teknik direktör arayışına girmişti.

Ünlü ünsüz birçok teknik adamın ismi gündemdeydi.

O günlerde Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen medya aracılığıyla yönetime şöyle bir tavsiyede bulundu.

"İlle de yabancı antrenöre gideceksiniz, o zaman Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle orantılı bir antrenöre gideceksiniz. Ya Mourinho tipinde yabancı bir antrenör getirmeliler ya da bu işi ikinci sınıf Avrupalı antrenörlerden daha iyi yapabilecek bir Türk antrenöre bırakmalılar. Bunu yönetime şiddetle tavsiye ediyorum."

Fenerbahçe yönetimi Ali Şen'in bu tavsiyesini kulak ardı ederek, ikinci sınıf bir Avrupalı, Hollandalı Dick Advocaat ile anlaşmış, başarılı olamamıştı.

Hatta son 26 sezonun en başarısız performansını yaşamıştı.

Aradan 8 yıl geçmiş.

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyan Aziz Yıldırım, seçilirse takımın başına Mourinho'yu getireceğini açıkladı.

Yıldırım seçilebilir mi bilmem.

Mourinho'yu getirebilir mi, emin değilim

Ama şundan eminim.

Aziz Yıldırım eğer seçilir ve Mourinho'yu getirirse, 8 yıl önce kulak asmadığı Ali Şen'in tavsiyesine bu kez uymuş olacak.

Yani bu işin akıl hocası Ali Şen olacak.

Bekleyelim, görelim.