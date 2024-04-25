20 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Yakalandı

Bingöl'de yaşayan ve 20,5 yıl hapis cezası istenen şahıs jandarmanın yağmış olduğu operasyon sonucunda yakalandı.

Valiliğin yaptığı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aramış olduğu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar doğrultusunda çeşitli suçlardan aranan ve 20,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Y.B. isimli kişi yakalanmış olup, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi” ifadelerini kullandı.