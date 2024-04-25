20 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Yakalandı

Kaynak: İHA
20 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Yakalandı
Bingöl’de 20'den fazla yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi jandarma tarafından yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de yaşayan ve 20,5 yıl hapis cezası istenen şahıs jandarmanın yağmış olduğu operasyon sonucunda yakalandı.

Valiliğin yaptığı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aramış olduğu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar doğrultusunda çeşitli suçlardan aranan ve 20,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Y.B. isimli kişi yakalanmış olup, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi” ifadelerini kullandı.

aw190017-01.jpg

Son Haberler
Kurban fiyatları yüzde 100 arttı. Araba fiyatına büyükbaş Ekonomi
Kurban fiyatları yüzde 100 arttı. Araba fiyatına büyükbaş
Türkiye'nin mobilya ihracatı 6 yılda 4 katına çıktı Ekonomi
Türkiye'nin mobilya ihracatı 6 yılda 4 katına çıktı
Elazığ’da toz bulutu etkili oldu Gündem
Elazığ’da toz bulutu etkili oldu
Çekici parfüm seçmek için neler yapılmalı? 'Parfümüm çok hafif' derdine son Yaşam
Çekici parfüm seçmek için neler yapılmalı? 'Parfümüm çok hafif' derdine son
Yargıtay Başkanı yine seçilemedi. Flaş... Flaş... Gündem
Yargıtay Başkanı yine seçilemedi. Flaş... Flaş...
Ekrem İmamoğlu'na en yüksek oy veren 10 mahalle açıklandı. Bir mahalle oyların yüzde 88,80’ini verdi Gündem
Ekrem İmamoğlu'na en yüksek oy veren 10 mahalle açıklandı. Bir mahalle oyların yüzde 88,80’ini verdi
Trabzon'da tünelde zincirleme kaza Gündem
Trabzon'da tünelde zincirleme kaza