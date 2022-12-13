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20 yıl teşhis edilemedi 

Sivas 'ta bir vatandaş milyonda bir görülen Akalazya hastalığı nedeni ile yiyip içemedi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 21:02
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20 yıl teşhis edilemedi 

20 yıl teşhis edilemedi 
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SELCEN KÜÇÜKÇONĞAR - SİVAS / YENİÇAĞ

Sivas'ta yaşayan 50 yaşında ki İmmihan Fırat, 20 yıldır mide bulantısı, sırt ağrısı ve kusma şikayeti ile çalmadık hastane bırakmadı fakat hastalığı bir türlü teşhis edilemedi.

Hayatı kabusa dönen Fırat, 20 yıl boyunca yediklerini ve içtiklerini kustu sağlıklı bir şekilde beslenemedi. Son çare geçtiğimiz haftalarda tekrar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine başvurdu. Fırat'a bu kez baryumlu Özofagografi çekildi ve halk dilinde yutma güçlüğü olarak bilinen Akalazya teşhisi konulmuş oldu.

Teşhisi artık konulmuş olan Fırat, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Hüseyin Özden tarafından milyonda bir gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Fırat 20 yıl sonra rahatlıkla yemek yemenin ve sıvı tüketmenin mutluluğunu yaşadı. Doç.Dr.Hüseyin Özden Akalazya hastalığının milyonda bir görüldüğünden bahsederek "tedavisinde yemek borusunun geçişi dar olduğu için bunun genişletilmesinin endoskopik olarak mümkün olduğunu ifade etti". Sağlığına kavuşan İmmihan Fırat ise hastalık süresinden bahsederek ,acile başvurduğumda hep kalp diyorlardı. Kalpten bir rahatsızlığım yok ama çok şiddetli sırt ağrısı vardı. Ameliyattan sonra hepsi geçti dedi.

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