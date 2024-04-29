91 tarihi sikke ve objeyle yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki jandarma ekipleri, kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan operasyonlardan birinde, bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada önemli buluntular ele geçirildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 82 adet sikke ile 9 adet obje bulundu.

Jandarma ekipleri, söz konusu bulguların kaçakçılıkla ilişkili olduğunu düşünerek şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Bu tür operasyonlar, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve kültürel mirasın korunması adına önem taşıyor. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nın titiz çalışmaları, bölgede yasa dışı faaliyetlere karşı etkili bir mücadele yürütüldüğünü gösteriyor.