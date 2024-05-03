Ilıca'da ilkbaharın güzelliği görenleri büyüledi

Kütahya'nın termal bölgesi Ilıca, baharın gelişiyle birlikte adeta yeniden doğuyor. Bölgedeki ağaçların ve süs bitkilerinin canlı renkleriyle donanması, ziyaretçileri büyülüyor. Ilıca'nın doğal güzelliği hakkında konuşan Mehmet Emin Ustaoğlu, "İlkbahar geldi. Artık ağaçlar daha yeşil, çimenler daha güzel, çiçekler açtı. Biliyorsunuz Kütahya'nın yüzde 56’ya yakını ormanlarla kaplı. Kütahya’da da bundan en büyük nasibini almış bölgelerden biri Ilıca. Nereye baksak bir çam ormanı görüyoruz. Nereye baksak sincaplar, kuşlar görüyoruz. Özellikle doğa severleri, doğa fotoğrafları ile ilgilenen misafirlerimizi, trekking yapmak isteyen, doğa yürüyüşleri yapmak isteyen misafirlerimizi bekliyoruz. Buranın bize özel kalmasını istemiyoruz. Herkesle Paylaşmaya hazırız. Gelsinler, beraber ağaçlardaki kuşları, sincapları izlesinler. Kuşlarımızın ötüşünü dinlesinler. Ağaçkakanları izlesinler. Bir güzel fotoğraflar çeksinler. Biz 12 ay boyunca buradayız ama ilkbahar Ilıca’nın en güzel dönemlerinden biri. Misafirlerimizi mutlaka bekliyoruz" dedi.