Öğrenciler caretta carettaların geldiği kumsalda temizlik yaptı

Kaynak: AA
Öğrenciler caretta carettaların geldiği kumsalda temizlik yaptı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, caretta carettaların üreme alanı olarak bilinen kumsalda çevre temizliği gerçekleştirildi.

Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, "Denizlere çöp atmayalım, carettaları koruyalım" sloganıyla bir araya geldi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kumsalında düzenlenen etkinlikte, katılımcılar caretta carettaların yumurtalarını bıraktığı bu önemli üreme alanını temizledi. Okul öğretmenlerinden Serdar Kuş, buranın caretta carettalar için kritik bir üreme bölgesi olduğunu vurguladı. Kuş, öğrencilerle birlikte yapılan temizlik etkinliğinin caretta carettaların neslinin devamı için önemli olduğunu belirtti. Öğrenciler ise çevre bilinci kazanmak ve doğaya olan sevgiyi artırmak amacıyla bu etkinliğe katıldıklarını dile getirdi.

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