200 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar. O sektörde kriz patlak verdi

Kaynak: KARAR
200 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar. O sektörde kriz patlak verdi
Ankara İnşaatçılar Deneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu, şantiye şeflerine 50 bin TL, kule vinç operatörlerine ise 200 bin TL maaş verildiğini belirterek, "Boyacı, sıvacı, demirci, operatör... İnşaat işçileri altın değerinde. Sektörde iş çok ama işçi yok" ifadelerini kullandı.

AYİDER Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu, inşaat sektöründe işçi bulamamaktan yakındı. Şantiye şeflerine 50 bin TL, kule vinç operatörlerine ise 200 bin TL maaş verildiğini belirten Erkutoğlu, düz işçilerin günlük 2 bin TL, aylık ise 100 bin TL kazandığını ve buna rağmen inşaat sektöründe işçi bulamadıklarını ifade etti.

"MESLEK OKULLARININ ÇOĞALMASI GEREKİYOR"

Erkutoğlu, eleman sıkıntısının sebebini meslek okulları sayısının azalması ve teşvikin olmamasına bağladı. Avrupa'daki eğitim sistemini örnek almamız gerektiğini söyleyen Erkutoğlu, "Neredeyse her ilde özel üniversite var. Meslek okullarını çoğaltmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

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Beklenen büyük İstanbul depremine de dikkat çeken Erkutoğlu,kentsel dönüşümün bir an önce hızlanması gerektiğini, fakat eleman sıkıntısının bu konuda engel teşkil ettiğini söyledi.

Erkutoğlu bir deprem olduğunda vinç ve kepçe operatörü gerekeceğini belirterek "Onları nerede bulacağız?" ifadelerini kullandı.

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