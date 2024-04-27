Trabzonspor'da Enis destan depremi. Annesinin yaptığı paylaşımlar ortalığı karıştırdı

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Trabzonspor'da Enis destan depremi. Annesinin yaptığı paylaşımlar ortalığı karıştırdı
Trabzonsporlu Enis Destan'ın annesi Gül Destan sosyal medyadan isyan etti. Eleştirilerden Abdullah Avcı da nasibini aldı.

Türkiye Kupası'ndaki Karagümrük maçında rakibine yumruk atıp kırmızı kart gören Trabzonsporlu Enis Destan'ın annesi Gül destan sosyal medyadan isyan etti.

Trabzonspor; Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Karagümrük'ü 3-2 yenerken, karşılaşmaya damga vuran isim Enis Destan olmuştu.

Rakibine yumruk atıp direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan yıldız futbolcuya PFDK tarafından 3 resmi maçtan men ve 39 bin TL para cezası verildi.

Enis Destan'ın annesi Gül Destan, oğluna verilen cezaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

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Anne Gül Destan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yaptıranların, yapanların adaleti olmayabilir ama Allah'ın ilahi adaleti şaşmaz. Birgün kendilerine döner. Geçen hafta bir gol atıp bir de asist yaptı ya... Çekemeyenler rahatsız oldu. Kupa maçında böyle bir oyun oynadılar olay bu. Enis Destan sanki adam öldürmüş. Sakat bırakmış, kolunu bacağını kırmış da PFDK'ya sevk ediliyor. Onun için mi o pislik 90 dakika oynadı. Orda kırmızı kartlık bir durum yoktu. Ama Enis söz konusu olunca ya sarı kart , ya sarı kart ya ofsayt ya VAR'a takılmalar. Attığı golleri iptal etmeler. Bütün bunlar Enis'e bilinçli yapılıyor. Aşağı çekip kötü göstermek için... Amaç bu... Hazmedememek böyle bir şey. Bir insan ancak bu kadar kıskanılır."

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Gül Destan'ın eleştirilerinden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da nasibini aldı. Anne Gül Destan, Avcı'ya şu sözlerle sitem etti: "Abdullah hocası da medya karşısında doğru karar diyor. Nesi doğru... Ben maçı tribünden canlı izledim. Rakip önünden arkasından çekiyor. Kolundaki armayı koparıyor. Enis karşılık verince suçlu oluyor öyle mi? Siz hocası olarak doğru karar derseniz, diğerleri ne söylemez ki... Ya şunu aklım almıyor. Enis kime ne yapıyor ki; herkes Enis'i kötüleme ve aşağı çekme peşinde. Çünkü süper yetenek. Onun için kıskanılıyor. Ayrıca Enis disipline verilecek kadar ne yaptı. Neden yönetim ve hocası olarak arkasında durmuyorsunuz. sahiplenmiyorsunuz. Semih'i milli takımdan gönderdiler diye haftalarca başkanı ve yönetimindekiler futbolcusunu savundu. Arkasında durdu. Sizlerin Enis'e verdiği değer bu... Enis bunları mı hak ediyor.?"

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Enis Destan'ın annesi bir başka paylaşımında ise oğlunun OPTA verilerine göre Süper Lig'de haftanın 11'e seçildiğini gösteren habere, "Meyve veren ağaç her zaman taşlanır. Sana bu haksızlıkları yaptıranları da yapanları da Allah'a havele ediyorum. Lakin güneş balçıkla sıvanmaz." yorumunu yaptı.

Gül Destan sosyal medyadan yaptığı eleştirilere şöyle devam etti:
"Enis Destan çok büyük lokma hazmedemezsiniz. Bu şekilde arkasından film, fırıldak çevirirsiniz. O kırmızı kartı veren ahlaksız VAR hakemini rabbim Kahhar ismiyle kahru perişan etsin. Amin. Enis'in ahı çok yakında hepinizi tutacak, merak etmeyin. Genç pırıl pırıl futbolcuya bu akıl almaz şeytanca yaptıklarınız ayaklarınıza dolaşacak. Kıskançlıktan nasıl kötülük yapacaklarını şaşırdılar."

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