Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu. Sürpriz tercihler var

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu. Sürpriz tercihler var
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Beşiktaş'ın hocası Serdar Topraktepe, derbide sahaya sürecekleri ilk 11'leri belirledi.

Süper Lig'in 34. haftası dev bir derbiye ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe; Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ev sahibi Sarı-Lacivertliler şampiyonluk yarışında bir yara daha almak istemiyor. Beşiktaş da lig üçüncülüğü yolunda kazanmayı hedefliyor.

Zorlu mücadele öncesi iki takım teknik direktörleri ilk 11'lerini belirledi.

FENERBAHÇE
Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

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BEŞİKTAŞ
Mert, Necip, Colley, Worral, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Muleka, Muçi, Rashica, Semih

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