Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu. Sürpriz tercihler var

Süper Lig'in 34. haftası dev bir derbiye ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe; Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.
Ev sahibi Sarı-Lacivertliler şampiyonluk yarışında bir yara daha almak istemiyor. Beşiktaş da lig üçüncülüğü yolunda kazanmayı hedefliyor.
Zorlu mücadele öncesi iki takım teknik direktörleri ilk 11'lerini belirledi.
FENERBAHÇE
Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Batshuayi.
BEŞİKTAŞ
Mert, Necip, Colley, Worral, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Muleka, Muçi, Rashica, Semih
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