Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu. Sürpriz tercihler var

Süper Lig'in 34. haftası dev bir derbiye ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe; Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ev sahibi Sarı-Lacivertliler şampiyonluk yarışında bir yara daha almak istemiyor. Beşiktaş da lig üçüncülüğü yolunda kazanmayı hedefliyor.

Zorlu mücadele öncesi iki takım teknik direktörleri ilk 11'lerini belirledi.

FENERBAHÇE

Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

BEŞİKTAŞ

Mert, Necip, Colley, Worral, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Muleka, Muçi, Rashica, Semih