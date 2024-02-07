2000 yıllık sır çözüldü. Her şeyi yapay zeka ortaya çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
2000 yıllık sır çözüldü. Her şeyi yapay zeka ortaya çıkardı
İtalya'daki Vezüv Yanardağı’nın patlaması sırasında kullanılan 2000 yıllık parşömenin gizli metnini yapay zeka çözdü.

Son dönemde insanlık tarihi açısından önemli işlere imza atan yapay zeka bu sefer de 2000 yıllık sırrı çözdü.

Bir Yunan filozofunun derin düşüncelerini barındıran ve Epikurosçu felsefe okuluna ilişkin yeni bilgiler veren bir papirüs parçası, modern teknoloji sayesinde okunabilir hale getirildi.

Papirüs, kömür gibi görünen ve dokunulduğunda dağılan çok hassas bir durumdaydı. Araştırmacılar, papirüsü dijital olarak tarayarak, 3 boyutlu haritalama ve yapay zeka kullanarak harfleri ayırt etmeyi ve papirüsü sanal olarak açmayı başardılar. Bu yöntem, papirüsün içeriğini koruyarak daha fazla metni ortaya çıkarmayı mümkün kıldı.

Araştırma, FU Berlin'den Youssef Nader, Nebraska-Lincoln Üniversitesi'nden Luke Farritor ve Zürih İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden Julian Schilliger olmak üzere üç araştırmacı tarafından gerçekleştirildi.

Papirüs, 18. yüzyılda İtalya’da bir çiftçinin bir kuyu kazması sırasında antik bir Roma villasının kütüphanesinin bir parçasıydı olarak bulundu.

Kütüphane, yakındaki Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucu oluşan sıcak kül ve lavla kaplanmıştı. Sıcak kül ve lavlar, papirüsleri karbonize ederek korudu, ancak aynı zamanda çok kırılgan hale getirdi. Papirüslerin, Yunan filozof Epikuros’un takipçileri tarafından yazıldığı ve onun felsefesine dair içgörüler sunduğu bildirildi.

screenshot-1-003.png

Son Haberler
Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı Dünya
Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı
Galatasaray acil durumlar için arama kurtarma ekibi oluşturdu Spor
Galatasaray acil durumlar için arama kurtarma ekibi oluşturdu
Bir Sevdadır 2. bölüm ne zaman? Bir Sevdadır yeni bölüm fragman yayılandı mı? Magazin
Bir Sevdadır 2. bölüm ne zaman? Bir Sevdadır yeni bölüm fragman yayılandı mı?
ABD'li banka doların göreceği zirveyi açıkladı Ekonomi
ABD'li banka doların göreceği zirveyi açıkladı
Çöp evi boşaltılınca sinir krizi geçirdi polise saldırdı. 'Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz' Gündem
Çöp evi boşaltılınca sinir krizi geçirdi polise saldırdı. 'Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz'
Fenerbahçe'nin yıldızı 1. Lig'e transfer oluyor Spor
Fenerbahçe'nin yıldızı 1. Lig'e transfer oluyor
Meteoroloji’den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı Gündem
Meteoroloji’den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı