2000 yıllık sır çözüldü. Her şeyi yapay zeka ortaya çıkardı

Son dönemde insanlık tarihi açısından önemli işlere imza atan yapay zeka bu sefer de 2000 yıllık sırrı çözdü.

Bir Yunan filozofunun derin düşüncelerini barındıran ve Epikurosçu felsefe okuluna ilişkin yeni bilgiler veren bir papirüs parçası, modern teknoloji sayesinde okunabilir hale getirildi.

Papirüs, kömür gibi görünen ve dokunulduğunda dağılan çok hassas bir durumdaydı. Araştırmacılar, papirüsü dijital olarak tarayarak, 3 boyutlu haritalama ve yapay zeka kullanarak harfleri ayırt etmeyi ve papirüsü sanal olarak açmayı başardılar. Bu yöntem, papirüsün içeriğini koruyarak daha fazla metni ortaya çıkarmayı mümkün kıldı.

Araştırma, FU Berlin'den Youssef Nader, Nebraska-Lincoln Üniversitesi'nden Luke Farritor ve Zürih İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden Julian Schilliger olmak üzere üç araştırmacı tarafından gerçekleştirildi.

Papirüs, 18. yüzyılda İtalya’da bir çiftçinin bir kuyu kazması sırasında antik bir Roma villasının kütüphanesinin bir parçasıydı olarak bulundu.

Kütüphane, yakındaki Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucu oluşan sıcak kül ve lavla kaplanmıştı. Sıcak kül ve lavlar, papirüsleri karbonize ederek korudu, ancak aynı zamanda çok kırılgan hale getirdi. Papirüslerin, Yunan filozof Epikuros’un takipçileri tarafından yazıldığı ve onun felsefesine dair içgörüler sunduğu bildirildi.