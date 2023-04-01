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Dünyaca ünlü oyuncunun saatleri açık arttırma ile satılacak. 2008 yılında hayatını kaybetmişti

2008'de hayata veda eden Paul Newman'ın çekmecesinden yılları sonra çıkan iki adet kol saatinin rekor fiyata yeni alıcısını bulması bekleniyor

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 12:07
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2008 yılında hayatını kaybetmişti. Dünyaca ünlü oyuncunun saatleri açık arttırma ile satılacak.

Dünyaca ünlü oyuncunun saatleri açık arttırma ile satılacak. 2008 yılında hayatını kaybetmişti
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26 Eylül 2008'de 83 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Paul Newman'ın son yıllarda taktığı iki kol saati, kızı Nell Newman tarafından Connecticut’taki evinde bir kalem ararken bulundu.

Söz konusu saatler, Paul Newman ve eşi aktris Joanne Woodward'ın malikanesinden 300'den fazla hatıranın satışının bir parçası olarak, haziran ayında müzayedeye çıkarılmaya hazırlanıyor. Saatlerin tek başına 500 bin ila 1 milyon dolar arasında satılacağını tahmin ediyor.

Satışa sunulacak saatlerden biri Paul Newman'a yarış takımı 1995 Daytona 24 Saat Yarışı’nda TS-1 sınıfını kazandıktan sonra verilmiş.. Diğer saat ise Paul Newman'ın 93 yaşındaki eşi oyuncu Joanne Woodward tarafından 2006'da hediye edilmiş.

New York'ta bir saat satıcısı olan Andrew Shear, Paul Newman'ın katıldığı yarışlarda hızını takip etmek veya akşam yemeğine geç kalmadığından emin olmak için bu saatleri kullanmasının, bunların değerine yüz binlerce dolar eklediğini belirtiyor.

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