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Ünlü oyuncu akciğer kanserinden hayatını kaybetti

Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Christo Jivkov hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 11:58
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Genç yaşta vefat eden oyuncu sevenlerini kahretti

Ünlü oyuncu akciğer kanserinden hayatını kaybetti
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Mel Gibson'ın yönettiği "Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi" filmindeki rolüyle tanınan Bulgaristanlı oyuncu ve yapımcı Christo Jivkov, 48 yaşında hayatını kaybetti. Jivkov, uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Jivkov, dün Los Angeles'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GELECEK YIL FİLMİ VİZYONA GİRECEK

Oyunculuğa 1996'da başlayan Jivkov, Bulgaristan ve İtalya yapımı filmlerde rol aldı. "Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi" filmiyle dünyaca tanınan ve Hollywood'a adım atan oyuncu, seneye vizyona girmesi planlanan filmin devam serisi "Hz. İsa'nın Çilesi: Diriliş"te de rol aldı.

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