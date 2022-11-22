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2013 KPSS için FETÖ soruşturması: 15 gözaltı kararı

2013'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 09:48
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2013 KPSS için FETÖ soruşturması: 15 gözaltı kararı

2013 KPSS için FETÖ soruşturması: 15 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan 2'si aktif çalışan 15 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince devam ediliyor.(AA)

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