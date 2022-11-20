Rüyada sınav görmek sık görülen rüyalardandır. Rüyada üniversite sınavına girmek gibi görülen rüyalar hayatımızda da karşımıza çıkan pek çok şeyi simgeler. Peki, Rüyada sınav görmek ne demek? Rüyada KPSS sınavına girmenin anlamı nedir? Rüyada üniversite sınavına girdiğini görmek 2022 rüya tabiri

Rüyada sınav olmak, başarısızlık sorununun ortadan kalkacağına delalet eder. Aynı zamanda kişinin bazı korkularının olduğuna işaret edilir. Rüyasında sınav olduğunu gören kişinin çok çabalayarak, başarı elde edebileceğine rivayettir. Rüyasında sınav olduğunu gören kişi için ferah günlerin yakınlığı işaret edilir.

Rüyadaki sınavlar yaşamın yeni evrelerine yapılan bağlantılardır. Rüyalar sembolizminde bu evrelere geçiş bazen bize bir köprü ya da kapı olarak görülebileceği gibi bazen bir sınav senaryosuyla karşımıza çıkar. Fakat, bu sembolizmde farklılıklar vardır. Kapı ve köprüler her zaman daha kolay ve daha az zahmetli geçişleri sembolize ederler. Bununla birlikte sınavlar biraz daha fazla emek sarf etmemiz gereken bir geçiş sürecine işaret eder.

BU TÜR RÜYALARIN SİZE VERECEĞİ MESAJLAR

Rüyada sınava girdiğinizi görmek beraberinde bazı mesajlar getirebilir.

-Sınır

-Döngü

-Koşul

-Engel

RÜYADA ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRMEK

Rüyada Kpss ya da diğer sınavlardan birine girmek bazı endişelerin gün yüzüne çıkması aynı zamanda bir engeli aşıp aşamama konusundaki tedirginliğe işarettir. Fakat, bu rüya elbette rüyanın senaryosuna ve duruma göre yorumlanmalı. İyi geçen bir Kpss sınavı bazı sorunların üstesinden gelebileceğinize dair inancınızın sağlam olduğunun göstergesiyken, kötü sonuç aldığınız bir Kpss sınavı ya da bazı sorunları aşma kapasitenize güvenmediğinizi gösterir.

Rüyada üniversite sınavı ya da diğer sınavlar yaşamda öğrenmeniz gereken farklı dersleri gösterir. Yaşamımızda boş bölümler, kendimizi geliştirmediğimiz yönlerimiz ve kişisel gelişimimiz hakkında bilgi getirici rüyalardır. Sembolik olarak bu rüyalar konfor alanının dışına çıkma zamanının geldiğine ve bu alanın dışına çıkmanın yalnızca bir engeli aşmanın (sınavı geçmenin) sonucu olarak gerçekleşeceğini hatırlatırlar.

Üniversite sınavına girdiğimiz rüyaların yorumunda içinde bulunulan ortam da dikkate alınmalı. İçinde bulunduğumuz binanın odaları, kapıları hatta bilinçaltının bizim için yarattığı tüm arketipler (öğrenciler ve öğretmenler) yoruma dahil edilmeli. Rüyada sinirinizi bozan kişiler mi vardı? Belki de yaşamda bir engeli aşma noktasına vermişsiniz fakat çevrenizde size destek olmak yerine köstek olan insanların sayısı oldukça fazla.