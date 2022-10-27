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Flaş... Flaş... YÖK Başkanı'ndan KPSS açıklaması

YÖK Başkanı Özvar, KPSS'de çalıntı soru soruşturmasıyla ilgili ilk incelemelerin yapıldığını ve incelemelerin savcılığa verildiğini açıkladı. Özvar, konuyla ilgili "Sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı sıkıntılar var. Bundan sonrası savcılığın işi" açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 16:04
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Yükseköğretim Kurumu Başkanı Özvar, KPSS'deki şaibeli durumun incelendiğini ve konunun savcılığa iletildiğini açıkladı

Flaş... Flaş... YÖK Başkanı'ndan KPSS açıklaması
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili medya temsilcileriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Özvar, yeni neslin yükseköğretime ulaşabilmesinin önündeki tüm engelleri kaldırmayı hedef olarak belirdiklerini ifade etti. Özvar konuyla ilgili açıklamalarında "Yükseköğretim elitizmin bir aracı değildir. Bütün dünyada, ABD başta olmak üzere, dünyanın gelişmiş ülkelerinde yükseköğretim artık talep eden, yeteneği olan herkese kapılarını açan bir kurum haline gelmiştir. Bu, ABD'de 50 yıldır, Çin'de 30 yıldır, Japonya'da 30 yıldır böyledir. Biz yükseköğretimi talep eden yeni nesillerin eğer kapasitesi varsa ulaşabilmesinin önündeki engelleri kaldırmayı bir hedef olarak belirledik. Yükseköğretime erişimin önündeki her türlü engeli kaldırdık. Bu 'elini kolunu sallayan üniversite okusun' manasına gelmiyor. Yükseköğretime erişmek isteyen tüm gençlere yeterli kontenjan ve imkanlar sağlanmalı. Geçen sene giriş barajını kaldırma amacımız da buydu. Geçen sene almış olduğumuz karar, stratejik hedeflerin bir sonucuydu" dedi.

"ÜNİVERSİTLER MESLEK SAHİBİ YAPMAZ"

Üniversite sayılarındaki artışa dikkat çeken Özvar, üniversitelerin meslek sahibi olmada bir etkisinin olmayacağına dikkat çekerek, "Üniversiteler ne ölçüde meslek sahibi yapar? Üniversiteler prensip olarak meslek sahibi yapmaz. Üniversiteleri bir meslek kapısı olarak görüyorsak bu konsepti değiştirmemiz lazım. Bu, 'üniversitelerde meslek kazandıran programlar yok' anlamına gelmiyor, elbette var. Ama üniversite bir bütün olarak bir meslek kapısı değil. Üniversitelerin bir sürü programı var. Üniversite öğrencileri; çağını, toplumu, dünyayı entelektüel anlamda daha iyi anlayabileceği bilgi, beceri ve yetkinlikle donatan bir kurumdur. Üniversite anlayışını meslek lisesi konseptinden çıkarmamız gerekiyor. Türkiye'de bölgesel kalkınmanın en önemli manivela araçlarından bir tanesi üniversiteler olacaktır. Bu doğrultuda bölgesel kalkınma misyonu verdiğimiz üniversiteler var" ifadelerini kullandı.

"KPSS'DE SIKINTILAR VAR. SAVCILIK BUNDAN SONRASINI YÜRÜTECEK"

Prof. Dr. Özvar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz’da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin soruların çalındığı iddialarına şöyle yanıt verdi:

İncelemeyi yaptık ve savcılığa verdik. Sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı sıkıntılar olduğunu gördük. Yönetsel bakımdan yani soru benzerliği konusu ortaya çıktıktan sonra ÖSYM'nin yönetimini, ondan sonraki süreci yönetmeyle alakalı bazı sıkıntılar. Savcılık bundan sonrasını yürütecek. Eskiden dershaneler üniversite sınavındaki başarıları, üniversite kazandırdıkları öğrenci sayısının yanında aynı zamanda hazırladıkları soruların isabeti bakımından da değerlendiriliyordu. Zaten dershaneler müşterisini buradan topluyor.

 

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