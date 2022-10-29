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Türkiye güzeliydi köylü güzeli oldu

Rüya Coriç, 2019’da Best Model Of Türkiye’ye katılmıştı. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Coriç, sonrasında da oyunculuğa adım atmıştı

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 16:32
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2019 yılında Türkiye güzeliydi şimdi köylü güzeli oldu

Türkiye güzeliydi köylü güzeli oldu
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Rüya Çoriç, ‘Emanet’ dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı. Şimdi de yönetmenliğini Hakan Doğan’ın yaptığı, başrollerini Toygan Avanoğlu, Birgül Ulusoy ve Seranay Aktaş ile paylaştığı ‘Altına Hücum’ adlı TV filminin kadrosunda. Ünlü isim, şimdilerde ''Güllü'' karakterini canlandırıyor. Türkiye güzeli, köylü güzeli oldu.

Didim ve köylerinde çekilecek yapımda ''Güllü'' adlı bir köylü kızını oynayacak olan Rüya Coriç “Ege şivesiyle oynuyorum. Çok keyif alıyorum” dedi.

Öte yandan sunuculuk da yapan Rüya Coriç, başrollerini Erkan Petekkaya, Fırat Doğruoğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil ve Tolga Güleç’in paylaştığı ‘Filme Gel’in kadrosunda da rol almıştı.

RÜYA CORİÇ KİMDİR

15 Mart 1995 tarihinde Sırbistan’da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini Nişantaşı Üniversitesi sinema ve tv Bölümü’nde başarıyla tamamlamıştır. Mezuniyetinin peşinden oyunculuğa yönelmeye karar vermiştir.

Kendisini bu alanında geliştirmek isteyen Rüya Coriç, eğitimine devam ederek Gazikent Üniversitesi’nde kamera önü oyunculuk dersleri almıştır.

Sunuculuğa başlamadan önce sporla ilgilenmiş ve Beşiktaş Basketbol takımında forma giymiştir. Fakat geçirdiği sakatlık sebebiyle spora veda etmek zorunda kalmıştır.

2019 yılında organize edilen Model of Turkey yarışmasına katılarak burada ‘En İyi Fotoğraf Veren Manken’ olarak seçilmeyi başaran Rüya Coriç, ek olarak Number One Tv ve TV8 kanallarında sunuculuk geçmişine de sahiptir.

Oyunculuk alanında aldığı eğitimin arkasından ‘Yılanların Öcü’ isminde dizi ile kameralar karşısına geçmiştir. Deli Ormanlı filminde de yer alan Rüya Coriç, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ‘Emanet’ adlı dizi ile seyirci karşısına çıkmaktı.

Balık burcu olan Rüya Coriç, 1.73 metre boyunda ve 55 kilo ağırlıktadır.

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