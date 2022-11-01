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Türkiye güzeline ölüm tehdidi! Lüks sitede kabusu yaşadı

Lüks bir sitede oturan Eski Türkiye güzeli Selin Demiralp'in hayatı komşusuyla yaşadığı sorunlar nedeniyle kabusa döndü. Demiralp ölümle tehdit edildiğini belirterek komşusundan şikayetçi oldu. 

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 09:29
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Türkiye güzeli lüks sitede kabusu yaşadı! Ölümle tehdit edildi

Türkiye güzeline ölüm tehdidi! Lüks sitede kabusu yaşadı
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2016 yılında Türkiye güzeli olan Selin Demiralp, 7 ay önce İstanbul Ataşehir'deki bir lüks siteye taşındı.

Siteye taşınır taşınmaz sıkıntıların başladığını aktaran Demiralp, taşındıktan üç gün sonra komşusunun güvenliği arayıp gürültü yapıldığı gerekçesiyle şikayette bulunduğunu fakat bu sırada kendisinin evde olmadığını belirtti. 

Dairede yaşayan önceki kiracılara da aynı sorunların yaşatıldığının aktaran Demiralp "Kapıma defalarca vurdu, kapıyı açmaya çalıştı, beni öldüreceğini söyledi. Kalp hastasıyım panik atağım tuttu. Böyle bir sitede rahat edemeyeceksem, evimde huzur bulamayacaksam nereye gideceğim, nereye taşınacağım?" dedi.

Show Haber'in aktardığına göre, önceki akşam da aynı nedenle kapıya dayanan alt komşu, Sibel Demiralp evde bir arkadaşıyla otururken yukarı çıkıp kapıyı tekmeledi tehditler savurdu. Yaşadığı korkuyu anlatan Genç kadın, "Tekme izleri duruyor seni burada yaşatmayacağım, sana huzur vermeyeceğim, çık dışarı, seni öldüreceğim dedi. Polislerin yanında saldırdı." şeklinde konuştu.
 

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