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Eczacıbaşı Dynavit dünyanın 1 numarası oldu

Eczacıbaşı Dynavit'ten muhteşem başarı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 23:22
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2022 CEV Kupası şampiyonu ve Sultanlar Ligi lideri Eczacıbaşı Dynavit dünyanın 1 numarası oldu

Eczacıbaşı Dynavit dünyanın 1 numarası oldu
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Dünyada kadın voleybol kulüplerinin turnuvalarda aldığı sonuçlar ve bu organizasyonlarda alınan derecelerin farklı katsayıları ile oluşturulan listede 2022 CEV Kupası şampiyonu ve bu sezonun Sultanlar Ligi lideri Eczacıbaşı Dynavit ilk sırada yer aldı.
 
Geçtiğimiz sezonu 5 kupayla kapatan VakıfBank ise 4. sırada gösterildi.
 
En iyi voleybol kulüpleri arasında Fenerbahçe Opet (2796.65 puan) 10. sırada yer alırken, Galatasaray HDI Sigorta (2713.45 puan) 11. sırada bulunuyor.
 
En başarılı 10 kulübün puan sıralaması şöyle:
 
Eczacıbaşı Dynavit (Türkiye) 4938.45 puan
 
Dinamo Moskova (Rusya) 4634.50 puan
 
Uralochka-NTMK (Rusya) 4265.85 puan
 
Vakıfbank (Türkiye) 3970.05 puan
 
SSC Palmberg Schwerin (Almanya) 3393.13 puan
 
RC Cannes (Fransa) 3130 puan
 
CSKA Moskova (Rusya) 3015.10 puan
 
USC Münster (Almanya) 2890.84
 
Kızılyıldız (Sırbistan) 2878.14 puan
 
Fenerbahçe Opet (Türkiye) 2796.65 puan
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