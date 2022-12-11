Eczacıbaşı Dynavit dünyanın 1 numarası oldu

Dünyada kadın voleybol kulüplerinin turnuvalarda aldığı sonuçlar ve bu organizasyonlarda alınan derecelerin farklı katsayıları ile oluşturulan listede 2022 CEV Kupası şampiyonu ve bu sezonun Sultanlar Ligi lideri Eczacıbaşı Dynavit ilk sırada yer aldı.

Geçtiğimiz sezonu 5 kupayla kapatan VakıfBank ise 4. sırada gösterildi.

En iyi voleybol kulüpleri arasında Fenerbahçe Opet (2796.65 puan) 10. sırada yer alırken, Galatasaray HDI Sigorta (2713.45 puan) 11. sırada bulunuyor.

En başarılı 10 kulübün puan sıralaması şöyle:

Eczacıbaşı Dynavit (Türkiye) 4938.45 puan

Dinamo Moskova (Rusya) 4634.50 puan

Uralochka-NTMK (Rusya) 4265.85 puan

Vakıfbank (Türkiye) 3970.05 puan

SSC Palmberg Schwerin (Almanya) 3393.13 puan

RC Cannes (Fransa) 3130 puan

CSKA Moskova (Rusya) 3015.10 puan

USC Münster (Almanya) 2890.84

Kızılyıldız (Sırbistan) 2878.14 puan

Fenerbahçe Opet (Türkiye) 2796.65 puan