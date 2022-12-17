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Türk derbisinde Vakıfbank finalde. Eczacıbaşı'na set vermedi

Vakıfbank ile Eczacıbaşı, Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde karşılaştı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 21:28
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Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Vakıfbank Eczacıbaşı'na set vermeden finale yükseldi

Türk derbisinde Vakıfbank finalde. Eczacıbaşı'na set vermedi
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Sahadan 3-0 galip ayrılan VakıfBank adını finale yazdırdı.

Türk derbisini 25-21, 25-19 ve 25-23'lük setlerle kazanan VakıfBank, finalde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile yarın [18 Aralık Pazar] 16:00'da karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı ise 13:00'te üçüncülük maçında Brezilya takımı Gerdau Minas'ın rakibi olacak.

Şu ana dek 5 final oynadığı ve 4 kez zirvede tamamladığı bu turnuvayı en çok kazanan takım olan VakıfBank, 2019'un şampiyonu Imoco Volley Conegliano karşısında Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki 5'inci altın madalyasını arayacak.

İki takım geçen yıl da karşı karşıya gelmiş ve gülen taraf temsilcimiz olmuştu.

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