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2022 KYK GSB burs kredi başvurusu ne zaman bitiyor? 2022 KYK GSB burs kredi başvuru süresi uzatıldı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 KYK burs kredi başvurularına yönelik açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı açıklamada KYK burs kredi sürelerine dikkat çekti. Peki, 2022 KYK GSB burs kredi başvurusu ne zaman bitiyor? 2022 KYK GSB burs kredi başvuru süresi uzatıldı mı?

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 12:51
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2022 KYK GSB burs kredi başvurusu ne zaman bitiyor? 2022 KYK GSB burs kredi başvuru süresi uzatıldı mı?

2022 KYK GSB burs kredi başvurusu ne zaman bitiyor? 2022 KYK GSB burs kredi başvuru süresi uzatıldı mı?
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK burs kredilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresine de değindi. Peki, 2022 KYK GSB burs kredi başvurusu ne zaman bitiyor? 2022 KYK GSB burs kredi başvuru süresi uzatıldı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB KYK burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu. Bakan Mehmet Kasapoğlu, yarın 23:59'a kadar KYK kredisine başvuramayanların başvuru yapabileceklerini açıkladı.

2022 KYK SORGULAMALARI E-DEVLETTE

Öğrenim kredisi KYK yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibariyle e-devlette başladığını da açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, gençlerin internet bankacılığı üzerinden ya da Ziraat Bankası ATM'lerinden endeks kaldırılmış KYK borç tutarlarını ödeyebileceklerini belirtti.

2022 KYK borç faizlerine ilişkin düzenlemeyle ilgili de 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığı açıklayan Bakan Mehmet Kasapoğlu, yurt ücretlerinde de 2022 yılında yurt ücretlerine hiçbir güncelleme yapmadıklarını dile getirdi.

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