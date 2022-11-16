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  • 2022 SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı kaç lira, kimler alabilir?

2022 SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı kaç lira, kimler alabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay muhtaç ailelere destek amaçlı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı yapılmaktadır. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı başvurusunda bulunan vatandaşlar sık sık SED başvurusuna ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 2022 SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı kaç lira, kimler alabilir?

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 16:09
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2022 SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı kaç lira, kimler alabilir?

2022 SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı kaç lira, kimler alabilir?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ve SED yardımına ilişkin pek çok konu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her ay yapılan SED yardımı ve SED yardımına ilişkin pek çok konu ve ayrıntılarını sizler için derledik. Peki, 2022 SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı kaç lira, kimler alabilir?

SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SED yardımına, İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

SED YARDIMI BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

SED YARDIMI NE KADAR?

SED yardımı başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınmaya devam ediyor. İhtiyacı olan ailelerin başvuru yaptığı SED yardımı sonucunda, başvuruya hak kazanan ailelere 1259 TL yardım yapılıyor.

SED YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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