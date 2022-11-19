Fitch’ten flaş ‘enflasyon’ tahmini: 2023 için öngörülen ortalamayı açıkladılar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "negatif" görünümünü ise "B" olarak teyit etti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin 'B' notu, zayıf dış finansmanı, giderek artan müdahaleci ve geleneksel olmayan politikalar nedeniyle artan ekonomik bozulmaların yanı sıra siyasi ve jeopolitik riskleri yansıtıyor" ifadeleri kullanıldı.

Fitch, Türkiye'de enflasyonun ise 2023'te ortalama 'yüzde 59' olacağını öngördü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, 2022'de büyüme oranının yüzde 5,6'ya çakacağını, ancak daha sıkı finansman koşulları ve daha yavaş küresel büyümeyi yansıtarak 2023-2024'te yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin etti.