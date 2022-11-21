Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Üniversite burs başvuruları başladı. VGM tarafından her yıl verilen burslardan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri faydalanabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası, isim, soy isim, baba adı ile birlikte kendilerine yöneltilen formu doldurarak internet üzerinden VGM burs başvurularını yapabilirler.2022 VGM Üniversite burs başvurusu kimler alabilir? 2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu nasıl alınır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Üniversite burs başvuruları başladı.

2022 VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine vereceği destek için başvuruları almaya bugün başladı. VGM Burs başvuru ekranı 9 gün boyunca öğrencilerin erişimine açık kalacak.

VGM Üniversite burs başvuruları 21 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek.

2022 VGM VAKIFLAR BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 VGM burs başvuru işlemlerinin tamamı internet üzerinden gerçekleştirilecek.

2022 VGM burs başvurusu için, vgm.gov.tr adresine giriş yapan öğrenciler, sırasıyla T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve baba adı ile birlikte burs başvuru ekranına giriş yapacak. Ardından öğrenciler karşılarına gelen ekranda beş aşamada burs başvurularını tamamlayacak. Öğrenciler nüfus bilgileri, aile bilgileri, okul bilgileri, başvuru ve iletişim bilgilerini içeren form dolduracak.

2022 VGM BURSU KİMLER ALABİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM Bursu İhtiyaç Sahibi Ortaöğretim Öğrencilerine, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Ve Yabancı Uyruklu Öğrencilere Verilmektedir. Yüksek Öğrenim Bursu Yılda 8 Ay Süre İle Ekim Ve Mayıs Aylarında, İlkokul, Ortaokul Ve Lise Bursu Yılda 8 Ay Süre İle Ekim Ve Haziran Aylarında Ödenmektedir.