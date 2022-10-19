19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü belli oldu. Listede bakın kaç Tük hoca var

Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü belli oldu. Listede bakın kaç Tük hoca var

Dünyaca ünlü FourFourTwo dergisi, 2022 yılında dünyanın en iyi 50 teknik direktörünü açıkladı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 10:04
Takip Et

2022 yılının en iyi teknik direktörleri listesinde Türkiye'den tanıdık iki isim girdi. İkisinin de özellikleri aynı

Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü belli oldu. Listede bakın kaç Tük hoca var
+
Aa
-

Listenin zirvesinde Pep Guardiola yer aldı. O listede Süper Lig'de takım yönetmiş 2 teknik adam da yer aldı.

Dünyaca ünlü futbol dergisi FourFourTwo, aktif bir şekilde görevine devam eden dünyanın en iyi 50 teknik direktörünü açıkladı.

Listede Süper Lig’de teknik direktörlük yapmış 2 isim de yer aldı.

İşte o liste:

50- Gareth Southgate

49-Maurizio Sarri

48-Marco Rose

47-Jesse Marsch

46-Vincenzo Italiano

45- Paulo Fonseca

44- Giovanni van Bronckhorst

43- Lucien Favre

42- Igor Tudor (Daha önce Süper Lig’de Karabükspor ve Galatasaray’ı çalıştıran teknik direktör şu anda Fransız ekibi Marsilya’yı yönetiyor.)

41- Robert De Zerbi

40- Simone Inzaghi

39-Marco Silva

38-Regis Le Bris

37- Thomas Frank

36- Ivan Juric

35- Jose Mourinho

34- Luis Enrique

33- Patrick Vieira

32-Tite

31- Marcelo Gallardo

30- Ange Postecoglou

29- Kasper Hjulmand

28- Julen Lopetegui

27- Luciano Spaletti

26- Abel Ferreira

25- David Moyes

24- Arne Slot

23- Gian Piero Gasperini

22- Mauricio Pochettino

21- Oliver Glasner

20-Unai Emery

19- Urs Fischer

18- Roberto Mancini (İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörü Mancini, daha önce Galatasaray’ı çalıştırmıştı)

17- Christian Streich

16- Lionel Scaloni

15- Erik ten Hag

14-Xavi

13- Eddie Howe

12- Christophe Galtier

11- Hans-Dieter Flick

10- Diego Simeone

9- Julian Nagelsmann

8- Graham Potter

7- Thomas Tuchel

6- Mikel Arteta

5- Stefano Pioli

4- Antonio Conte

3- Jurgen Klopp

2- Carlo Ancelotti

1-Pep Guardiola

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
1
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
2
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
3
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
4
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
5
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
6
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
7
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak
﻿Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
﻿Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
﻿Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
﻿Çin kömür üretimini artırmayı planlıyor
﻿Çin kömür üretimini artırmayı planlıyor
﻿Çin kömür üretimini artırmayı planlıyor
﻿Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak
﻿Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak
﻿Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.