Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü belli oldu. Listede bakın kaç Tük hoca var

Listenin zirvesinde Pep Guardiola yer aldı. O listede Süper Lig'de takım yönetmiş 2 teknik adam da yer aldı.
Dünyaca ünlü futbol dergisi FourFourTwo, aktif bir şekilde görevine devam eden dünyanın en iyi 50 teknik direktörünü açıkladı.
Listede Süper Lig’de teknik direktörlük yapmış 2 isim de yer aldı.
İşte o liste:
50- Gareth Southgate
49-Maurizio Sarri
48-Marco Rose
47-Jesse Marsch
46-Vincenzo Italiano
45- Paulo Fonseca
44- Giovanni van Bronckhorst
43- Lucien Favre
42- Igor Tudor (Daha önce Süper Lig’de Karabükspor ve Galatasaray’ı çalıştıran teknik direktör şu anda Fransız ekibi Marsilya’yı yönetiyor.)
41- Robert De Zerbi
40- Simone Inzaghi
39-Marco Silva
38-Regis Le Bris
37- Thomas Frank
36- Ivan Juric
35- Jose Mourinho
34- Luis Enrique
33- Patrick Vieira
32-Tite
31- Marcelo Gallardo
30- Ange Postecoglou
29- Kasper Hjulmand
28- Julen Lopetegui
27- Luciano Spaletti
26- Abel Ferreira
25- David Moyes
24- Arne Slot
23- Gian Piero Gasperini
22- Mauricio Pochettino
21- Oliver Glasner
20-Unai Emery
19- Urs Fischer
18- Roberto Mancini (İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörü Mancini, daha önce Galatasaray’ı çalıştırmıştı)
17- Christian Streich
16- Lionel Scaloni
15- Erik ten Hag
14-Xavi
13- Eddie Howe
12- Christophe Galtier
11- Hans-Dieter Flick
10- Diego Simeone
9- Julian Nagelsmann
8- Graham Potter
7- Thomas Tuchel
6- Mikel Arteta
5- Stefano Pioli
4- Antonio Conte
3- Jurgen Klopp
2- Carlo Ancelotti
1-Pep Guardiola
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.