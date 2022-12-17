17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Roberto Mancini'den hayatını kaybeden Mihajlovic hakkında açıklama. ''O benim kardeşimdi''

Roberto Mancini'den hayatını kaybeden Mihajlovic hakkında açıklama. ''O benim kardeşimdi''

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, eski takım arkadaşı Sırp futbol adamı Sinisa Mihajlovic'in vefatıyla "bir kardeşini kaybettiğini" belirtti.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 19:50
Takip Et

Roberto Mancini: O benim kardeşimdi

Roberto Mancini'den hayatını kaybeden Mihajlovic hakkında açıklama. ''O benim kardeşimdi''
+
Aa
-

Mancini, futbolculuk kariyerinde Sampdoria ve Lazio'da beraber forma giydiği, Inter'de yardımcı antrenörü olan 30 yıllık dostu Mihajlovic'in dün yaşamını yitirmesinin ardından Corriere dello Sport'a kouştu.

Deneyimli teknik adam, Mihajlovic için "Hayatımızın tüm aşamalarını beraber geçirdik. En azından en önemlilerini birlikte aştık. O benim için bir kardeşti, evet ben bir erkek kardeşimi kaybettim. Çünkü bizimkisi arkadaşlığın ötesindeydi. Bu aslında bu kadar çok duyguyu paylaştığınızda kaçınılmaz bir durum." ifadelerini kullandı.

Mancini, Mihajlovic'i ilk kez 1990-1991’de Kızıl Yıldız'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı yıl gördüğünü ve o dönem forma giydiği Sampdoria’ya alınması gerektiğini yöneticilerine söylediğini aktarırken, "O dönem Roma bizden daha başarılı oldu, onlar aldı ama 2 yıl sonra en nihayet bizim takıma geldi ve büyük maceramız başladı. Sampdoria'da, Lazio'da ve Inter'de çok şey paylaştık. Pek çok şeyi ortak bir yolda kazandı. Sinisa her zaman yanımda oldu, şimdi de olacak." yorumunu yaptı.

Roberto Mancini, 1999'da Lazio'da forma giyerlerken Parma deplasmanında topuğu ile attığı golün kariyerinin en iyi golü olduğunu ve bu golü kendisine Mihajlovic'in attırdığını anlattı.

Mancini, "53 yaşında birinin bu kadar gençken böylesine amansız bir hastalıktan gitmesi hiç adil değil. Sinisa, sahada olduğu gibi son ana kadar aslanlar gibi mücadele etti. Onu her zaman böyle kaya gibi set ve cesur şekilde hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

Futbolda hem oyunculuk hem antrenörlük kariyerinin çok büyük kısmını İtalya’da geçiren Mihajlovic'in vefatı İtalyan basının manşetlerine de yansıdı.

Corriere dello Sport; "Büyük Sinisa güle güle", La Gazzetta dello Sport; "Hoşça kal Mihajlovic. Her zaman Sinisa", Tuttosport; "Büyük Sinisa" ve Il Messaggero da "Savaşcının dersi" manşetleriyle Sinisa Mihajlovic'in vefatını okuyucularına duyurdu.

Bu arada, Roma Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mihajlovic'in naaşının yarın Roma'da taziye ziyaretine açılacağı belirtildi.

Bir süredir lösemi tedavisi gören Mihajlovic dün hayatını kaybetmişti.

Kariyerinde Roma, Sampdoria, Lazio, Inter gibi İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarının formasını giyen, Sırbistan Milli Takımı'nın yanı sıra, yine İtalya'da Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino ve son olarak Bologna'da teknik direktörlük yapan Sinisa Mihajlovic'e ilk olarak Temmuz 2019'da lösemi tanısı konulmuş, genç teknik adam aldığı tedavilerle 2020 yılında hastalığı atlattığını açıklamıştı.

Mihajlovic, bu yılın mart ayında o dönem çalıştırdığı Bologna Kulübünde olağanüstü bir basın toplantısı düzenleyerek "sinsi" olarak tanımladığı hastalığın yeniden nüksettiğini duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
1
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
2
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
3
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
4
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
5
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
6
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
7
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿ABD'nin 40 ülkede büyükelçisi yok
﻿ABD'nin 40 ülkede büyükelçisi yok
﻿ABD'nin 40 ülkede büyükelçisi yok
﻿İrlanda'da yeni başbakan belli oldu
﻿İrlanda'da yeni başbakan belli oldu
﻿İrlanda'da yeni başbakan belli oldu
﻿Bolu'da eşini darbeden kişi gözaltına alındı
﻿Bolu'da eşini darbeden kişi gözaltına alındı
﻿Bolu'da eşini darbeden kişi gözaltına alındı
﻿Ağrı'da 17 kilo 576 gram uyuşturucu bulunan tırın şoförü tutuklandı
﻿Ağrı'da 17 kilo 576 gram uyuşturucu bulunan tırın şoförü tutuklandı
﻿Ağrı'da 17 kilo 576 gram uyuşturucu bulunan tırın şoförü tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.