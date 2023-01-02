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Süper Lig'de 2022'de en çok puan toplayan takım belli oldu

Süper Lig'de 2022 yılında en çok puan toplayan takım belirlendi

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 16:36
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2022'de Süper Lig lideri kim oldu

Süper Lig'de 2022'de en çok puan toplayan takım belli oldu
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Süper Lig'de geride kalan 2022 yılında en çok puan toplayan takım Fenerbahçe oldu.

Sarı lacivertli takım 2022 yılında 34 lig maçında 73 puan topladı. Fenerbahçe'ni 11 puan arkasından Başakşehir takip etti.

Fenerbahçe, 2022 yılında Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi Eleme, Avrupa Ligi, Konferans Ligi olmak üzere toplamda 50 karşılaşma yaptı. 

30 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler 9 yenilgi, 11 de beraberlik yaşadı. Fenerbahçe bu maçlarda 113 kez fileleri havalandırırken, 49 kez kalesinde gol gördü.

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