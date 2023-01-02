﻿2022'nin en çok izlenen filmi belli oldu

Disney'in açıklamalarına göre, Avatar’ın 15 günlük izleyici sayısı, Top Gun Maverick’i geride bıraktı. Walt Disney Co’nun yapımcılığını üstlendiği bilim kurgu filmi, dünya çapında toplam 1,38 milyar dolar gelir elde etti.

Top Gun: Maverick ise 1,49 milyar dolar gelir elde etti. Top Gun’ın geliri daha fazla olsa da, Avatar hala gösterimde.

AVATAR'IN FRAGMANI

TOPGUN MAVERİCK FRAGMANI