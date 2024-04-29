Alkollü araç kullanırken kaza yaptı gülerek hastaneye gitti

Fatih Mahallesi Yeşil Cami önünde yaşanan kazada, alkollü bir şekilde 68 AEG 157 plakalı otomobiline binen C.Ö. (48) isimli şahıs, karşı yönden seyir halinde gelen Ö.F.A. (20)’nın kullandığı Seat marka otomobilin şeridine geçerek çarpıştı.

3.00 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada yaralanan olmazken çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri intikal etti. Ekipler, şoförleri alkol kontrolünden geçirdi. Yapılan alkol testinde C.Ö. isimli sürücünün 3.00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

GÜLEREK HASTANEYE GİTTİ

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından adli işlemler başlatıldı. Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyeti de aday sürücü olması sebebiyle daimi olarak tamamen iptal edildi. İşlemlerden sonra adli işlemler gereği sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülecek olan alkollü sürücü, hastaneyi duyunca önce şaşırdı sonra gülerek hastaneye gitti.