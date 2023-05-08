2022’nin en zor tamir edilen telefonları açıklandı

2022 yılının en kolay ve en zor tamir edilen akıllı telefonlar belli oldu.

2022’nin en zor tamir edilen telefonları açıklandı

Electronics Hub en zor tamir edilen akıllı telefonları açıkladı. Samsung en çok kolay tamir edilen telefon markası oldu.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, 2022 yılında en kolay onarılabilen telefonlar sırasıyla Motorola Moto G7, Samsung Galaxy A40 2019 ve Galaxy S22 Ultra oldu. Sıralamanın devamında ise, iPhone 11 Pro Max, iPhone 13, Poco M3, OnePlus Nord 2 5G, iPhone 14, POCO F3 ve iPhone 12 yer alıyor.

Samsung Apple’ı geride bırakarak zirveye ulaştı. Onarımı en zor telefon ise 60,3 dakika tamir süresi ile Google Pixel 7 (2022) oldu.

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Diğer modeller ise şöyle:

Galaxy Note 10, Apple iPhone SE 3, Redmi Note 7, Xiaomi Mi 9 2019, Huawei P30 Pro, Redmi Note 11 Pro, Google Pixel 3a XL, Galaxy A72 2021 ve Galaxy A53 5G 2021.

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