2023 yılı Seyahat İstatistikleri açıklandı.

Türkiye'nin seyahat istatistikleri belli oldu. Otobüs yolculuğunda en çok İstanbul-Ankara bileti arandı. Hava yollarında ise en çok aranan uçak bileti İstanbul-İzmir uçak bileti oldu. Online seyahat bileti ve otel rezervasyon platformun Obilet'ten 2023 yılı seyahat istatestiklerini yayınladı.

EN UCUZ OTOBÜS BİLETİ KAÇ LİRA OLDU

Obilet tarafından satılan otobüs biletlerinin fiyatları 10 lira ile 1.700 lira arasında değişti. Buna göre 10 lirayla Saray-Vize otobüs bileti en ucuz bilet olarak kayıtlara geçti. Yurt dışında ise otobüs bilet fiyatları, 130 TL ile 7 bin 500 TL arasında değişti. Vatandaşlar en çok İstanbul-Ankara otobüs biletini ararken, havada ise bu durum İstanbul ile İzmir arandı. Yurt dışı otobüs seyahati tercihlerinde en çok bilet aranan hat ise İstanbul-Sofya olarak kayıtlara geçti.

OTOBÜS YOLCUSU YÜZDE 18 ARTTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na göre 2023 yılında tarifeli ve tarifesiz seferlerinde yüzde 18 artış gösterdi. Bu yıl içinde otobüslerle 143 Milyon kayıtlı yolculunun taşındığı açıklandı.

YURT DIŞI YOLCU SAYISINDA REKOR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre, 2023 yılının ilk 11 ayında 42,2 milyon kişi yurt içinde uçakla seyahat etti.