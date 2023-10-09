2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı

2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü77 yaşındaki ABD’li Claudia Goldin kazandı.

2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı

2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin kazandı. 77 yaşındaki Goldin'in eşitsizlik ve kadının istihdama katılımına odaklanan araştırmaları bu yılki ödülü almasında önemli rol oynadı.

Ayrıca çalışma ekonomisi alanında uzman Goldin, 1969 yılından bu yana ekonomi dalında verilen ödülü, 3. kez kazanan bilim insanı oldu.

CLAUDİA GOLDİN KİMDİR?

1946'da doğan Claudia Goldin şu anda Harvard Üniversitesi'nde Henry Lee Ekonomi Profesörü olan Amerikalı bir ekonomi tarihçisi ve çalışma ekonomistidir .

NBER'in Ekonomide Cinsiyet Çalışma Grubu'nun eş direktörlerinden biridir ve 1989'dan 2017'ye kadar NBER'in Amerikan Ekonomisinin Gelişimi programının direktörlüğünü yapmıştır. Goldin'in araştırması, kadın emeği de dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsamaktadır. güç, kazançlardaki cinsiyet farkı, gelir eşitsizliği, teknolojik değişim, eğitim ve göç.

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Araştırmalarının çoğu, günümüzü geçmişin merceğinden yorumluyor ve güncel endişe verici konuların kökenlerini araştırıyor. Yakın zamanda tamamladığı Kariyer ve Aile: Kadınların Eşitliğe Doğru Yüzyıllık Yolculuğu (Princeton University Press ) 5 Ekim 2021'de yayımlandı.

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