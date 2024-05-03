Beşiktaş'ta Şenol Güneş sürprizi

Beşiktaş'ta yeni sezon için teknik direktör arayışları sürerken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlılarda teknik direktör adayları arasında Şenol Güneş'in de olduğu belirtildi.

71 yaşındaki Güneş, Beşiktaş'ta 2 dönem teknik direktörlük yapmış, 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Başkan Hasan Arat'ın Almanya'da temaslarını sürdürürken, henüz hiçbir isimle anlaşamadığı, ibrenin Şenol Güneş'e dönebileceği öğrenildi.

Ancak Güneş'in teklif gelmesi halinde nasıl bir cevap vereceği bilinmiyor.

Güneş, Beşiktaş'taki görevinden son olarak taraftar tepkisi üzerine istifa ederek ayrılmıştı.