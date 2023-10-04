2023 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar açıklandı

2023 Nobel Kimya Ödülü'nü "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi"nden dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov kazandı.

2023 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar açıklandı

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen Nobel Ödülleri tek tek sahiplerini buluyor. Dün fizik dalında ödülü kazananlar açıklanırken bugün kimya dalında ödülü üç bilim insanı paylaştı.

2023 Nobel Kimya Ödülü'nü, bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov kazandı.

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, üç bilim insanının kuantum noktalarının keşfi ve sentezi çalışmalarından dolayı 2023 Nobel kimya Ödülü’ne layık görüldüğünü belirterek, “Bu küçük parçacıklar benzersiz özelliklere sahiptir ve artık ışıklarını, televizyon ekranlarından ve LED lambalardan yaymaktadır. Kimyasal reaksiyonları katalize ederler ve berrak ışıkları, bir cerrah için tümör dokusunu aydınlatabilir” açıklamasını yaptı.

Bu ödül ile birlikte bilim insanları 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) para ödülünü de bölüşecek.

Ekim ayının başında arka arkaya açıklanan ödüllerde önümüzdeki günlerde edebiyat, barış ve ekonomi alanlarında kazananlar duyurulacak.

aw045165-01.jpg

NOBEL ÖDÜLLERİ

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 ayrı dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği bazı yıllar da oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti.

Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Yabani 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani ne bölüm ne zaman? Magazin
Yabani 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani ne bölüm ne zaman?
Süper Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu Spor
Süper Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu
Aile dizisinde Kıvanç ve Serenay'ın sahnesi olay oldu. ''Allah sabır versin Başak'' yorumları yapıldı Magazin
Aile dizisinde Kıvanç ve Serenay'ın sahnesi olay oldu. ''Allah sabır versin Başak'' yorumları yapıldı
Canını tek bıçak darbesi aldı Gündem
Canını tek bıçak darbesi aldı
Nobel Kimya Ödülleri'nin kazananları belli oldu Bilim
Nobel Kimya Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Palandöken zirvesi beyaza büründü Gündem
Palandöken zirvesi beyaza büründü