2023 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananların isimleri basına sızdırılmış

2023 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananların isimlerinin, resmi açıklamadan yaklaşık 4 saat önce e-posta yoluyla, İsveç basınıyla paylaşıldığı ortaya çıktı.

KAYNAK: AA
2023 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananların isimleri basına sızdırılmış

İsveç medyası kuruluşlarından TV4, SVT ve TT, yerel saatle 11.45'teki resmi açıklamadan yaklaşık 4 saat önce e-posta yoluyla Nobel Kimya Ödülü'nü Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov'ın kazandığına ilişkin bir basın duyurusu aldığını aktardı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Hans Ellegren, konuya ilişkin Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu çok talihsiz bir durum ve böyle bir olayın yaşanmış olmasından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Tam olarak ne yaşandığını söyleyemem, çünkü biz de bilmiyoruz." dedi.

KONU ARAŞTIRILIYOR

Akademi mensubu Göran Hansson da yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Ödülü kazananları herkesin aynı anda öğrenmesi önemli bir ilke. Ancak dijital çağda sızıntılar gazete çağındakinden farklı şekillerde gerçekleşebiliyor." ifadesini kullandı.

Akademi, konuyu araştırmaya devam ettiklerini belirtti.

2023 NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ

Nobel Kimya Ödülü'nü, kuantum noktalarının keşfi ve senteziyle ilgili çalışmalarından dolayı Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov kazanmıştı.

Kuantum noktalarının, LED ışıklı lambaları geliştirdiği, QLED teknolojisiyle bilgisayar ve televizyon ekranlarının aydınlatılmasında, biyokimya ve tıpta biyolojik dokuların haritasını çıkarmada kullanıldığı kaydedilmişti.

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