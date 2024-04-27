İYİ Parti’de tarihi gün! 5.Olağanüstü Kurultayı’ndan anbean gelişmeler Yeniçağ’da

İYİ Parti 5. Olağan Seçimli Kurultayı’na 20 dakika kala salonda büyük boşluklar dikkat çekti.

Salonun çeşitli yerlerinde Koray Aydın giydirmeleri göze çarpıyor.

İYİ Parti Siyasi İşlemler Sorumlu Başkanı Oktay Vural, “İYİ Parti bugün olağanüstü kurultayda birlik ve beraberlik çıkacak Türk siyasetinin vazgeçilmez bir partisi olacağını ispatlayacak. Genel başkanlık yarışına katılan adaylara başarılar diliyorum. İYİ Parti önümüzdeki günlerin en iyi partisi olacak” dedi.

İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ahmet Kamil Erozan ise kurultayın Türkiye’de siyaset anlamında önemli bir an olduğunu ve İYİ Parti’nin bu önemli sınavdan başarıyla sonuçlanacağını vurguladı.

Divan Başkan Şükrü Kuleyin kurultay öncesi Yeniçağ’a şunları söyledi:

“Türkiye’de siyasi partilerin nasıl kurultay yapacağının en çarpıcı en güzel örneği olacak. Kurultay sonrasında delegeleri, il başkanları, yöneticileri kazanacak.”

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da kurultayda yarışacak adaylara başarılar diledi.

Salonda “Geliyor Akşener” seçim müzikleri çalıyor.



Kurultay öncesi Genel Merkez Başkanlık Divanı üyelerinin dün odalarını boşaltmışlar. Genel Sekreter Ayfer Yılmaz Kurultay’a katılmıyor.