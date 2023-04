2023 Türkiye'sinin gerçekleri bu sözlerde saklı: Kızdan oğlandan ne kalırsa uydurmaya çalışıyorum üzerime

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle alışverişe çıkan Eskişehirli vatandaşlar, fiyatların yüksek olmasından yakındı.

"BAYRAMI EVDE GEÇİRECEĞİZ"

Fikret Tunalıer, "Ben çıkmadım hiç alışverişe. Niyetim de yok hiç. Emekli adamım. Hayat pahalı zaten. Perişan ettiler. Eskiden yapıyorduk şimdi sadece ben değil tüm halk çok büyük sıkıntı içinde. Bayramı evde geçireceğiz eş dostla. Ekonomik sebepler etkiliyor. Sadece beni değil herkesi etkiliyor. Çevreme bakıyorum da herkes hayatında bir şeylerden fedakârlık ediyor. Gıda dışında her şeyden fedakârlık ediyoruz. Onun dışında felç" dedi.

Murat Uzunay, "Çıktık alışverişe ama zor şartlarda çıktık. Eksilerle çıktık. Fiyatla çok uçuk maalesef. Seçim var önümüzde. Biz de artık akıllanalım diyorum. Herkes ne yapması gerekiyorsa onu yapsın. Kendimize bir şey alamıyoruz haliyle, evlatlarımıza alabiliyoruz. Geçmiş bayramlar on kat daha iyiydi. Eski bayramlarda misafirlerimiz için alışveriş yapıyorduk. Artık eskisi gibi yapamıyoruz bunu. Eskiden her şey alabiliyorduk. Eskiden misafirlerimiz için baklavamızı, şekerimizi, her şeyimizi alırdık. Şimdi alırken düşünüyoruz, fiyatlar uçuk. Biraz daha azalttık, biraz daha azalttık. Artık son azaltmalardayız. İnşallah bundan sonra düzelir. Bu bayram evde oturacağız. Başka bir şey yapamayız" dedi.

"KIZDAN OĞLANDAN NE KALIRSA ÜSTÜME UYDURMAYA ÇALIŞIYORUM"

Meryem Ulukoca da "Çıktık alışverişe torunlara öteberi alıyoruz ama çok da fiyatlı. Geçen bayramlar biraz ucuzdu ama şu an çok fiyatlı. Azıcık sıkıntılı. Torunlar istiyor ama zorlanıyoruz. Nasıl edebiliriz bilmiyorum. Her şey ateş pahası. Her şey almak istiyor torunlar ama alışveriş fiyatlı, yapamıyoruz. Kendime bir gocuk almak istedim hep bin lira. Biz köy yerinde yaşıyoruz. Şehre gelince de bir şey alamıyoruz. Kendimiz üretiyoruz ama bizim yaptıklarımız para etmiyor. Ucuza veriyoruz" diye konuştu.

Aysun Tunç ise "Dün çıktım alışverişe. Fiyatlar uçuk. Sadece çocuklara aldım. Kendim kaldım. Nerede alacaksın her istediğini bir emekli maaşıyla. Biz kendimizi geçtik de sadece çocukları memnun etmek için bir iki bir şey çocuklara alıyoruz. Yine de şükür. Mesela köyüme gidemiyorum. Burada alışveriş yapıyorum köye gitmeye benim param kalmıyor. Herkese alamadık. Eşime senede bir kere alma şansımız var. Ben de kızdan, oğlandan ne kalırsa uydurmaya çalışıyorum üzerime" dedi.