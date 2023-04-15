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Hükümet gaz müjdesi verirken 2023 Türkiye'sinin gerçeği bu fotoğrafta. Lütfen gazı kesmeyin iftar, sahursuz kalırız

Seçim zamanı yaklaşırken hükümet cephesinden 'Karadeniz Gazı' müjdeleri verilirken, vatandaşın hali hazırda bulunan doğal gazın ücretini ödemekte ne kadar zorlandığı sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 20:35
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Doğal gaz sayacına asılan not 2023 Türkiyesinin gerçeklerini ortaya koydu

Hükümet gaz müjdesi verirken 2023 Türkiye'sinin gerçeği bu fotoğrafta. Lütfen gazı kesmeyin iftar, sahursuz kalırız
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Ardı ardına yapılan zamlar sonrasında, asgari ücretle hayatını sürdürmeye çalışan vatandaşın hayati ihtiyaçlarına bile ulaşmakta ne kadar zorlandığı yapılan sokak röportajlarında ortaya çıkıyor. 

Devletin vatandaşına sunmak zorunda olduğu hayati ihtiyaçların bile birer lüks haline geldiği şu günlerde, doğal gaz faturasını ödemekte zorlanan bir vatandaşın gaz sayacı üzerine düştüğü not 2023 Türkiye'sinin acı gerçeğini ortaya çıkardı. 

Ramazan döneminde kendisine gönderilen faturayı ödeyemeyen vatandaş gazını kesmeye gelecek görevlilerden ricada bulunmuş ve sayacın üzerine şu notu iliştirmiş:

"Lütfen gazı kesmeyin. İftar, sahursuz kalırız. Yarın borcu ödeyeceğim"

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