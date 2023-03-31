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IMF en zengin 25 ülkeyi açıkladı. IMF'ye borcu kapatmakla övünenlerin Türkiye'si listede yok

Uluslararası Para Fonu IMF dünyada kişi başına düşen milli gelirle en zengin 25 ülkenin ismini açıkladı. Türkiye 10 bin 655 dolarlık milli gelirle o listede var mı?

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 10:50
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IMF dünyanın en zengin 25 ülkesini açıkladı. Türkiye o listede yok

IMF en zengin 25 ülkeyi açıkladı. IMF'ye borcu kapatmakla övünenlerin Türkiye'si listede yok
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IMF dünyanı en zengin 25 ülkesini açıkladı. Peki o listede Türkiye var mı? Yanıtı aramayın, çünkü yok. IMF'nin yayınladığı listede ülkelerin zenginlikleri belirlenip listelenirken gayri safi yurt içi hasıla verileri göz önünde tutuluyor. Gayri safi yurt içi hasılanın belirlenmesinde ülkenin ihracat gelirleri, ekonomik gelirleri, tüketim oranı ve 1 yıl içinde ürettiği mal ve hizmetlerin değeri rol oynuyor. Bu değerlerin ülke nüfusuna bölünmesiyle de kişi başına düşen milli gelir elde ediliyor.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yayımladığı listeye göre, 2023’te ortalama kişi başına düşen GSYİH 13 bin 920 dolar oldu. Bu rakam 2022’de 13 bin 400 dolar, 2020’de 11 bin 160 dolardı. Kişi başına düşen GSYİH’e göre en zengin 25 ülkenin sıralandığı listenin başını 128 bin 820 dolarla 634 bin nüfuslu Lüksemburg çekiyor. Türkiye bu listede yer alamadı.Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir ise 10 bin 655 dolar.

Üç yıldır toplu taşımanın ücretsiz olduğu Lüksemburg’u, 106 bin 998 dolar ile İrlanda, 94 bin 385 dolarla İsviçre ve 89 bin 400 dolarla Katar izliyor. Lüksemburg’la listenin sonunda olan Burundi’nin arasında tam 415 kat fark bulunuyor.

İşte Dünyanın en zengin 25 ülkesinin listesi:

1-Lüksemburg- 127.673 dolar

2- İrlanda- 102.217 dolar

3- Norveç- 92.646 dolar

4- İsviçre- 92.434 dolar

5- Katar- 82.887 dolar

6- Singapur- 79.426 dolar

7- Amerika Birleşik Devletleri- 75.180 dolar

8- İzlanda- 73.981 dolar

9- Avustralya- 66.408 dolar

10- Danimarka- 65.713 dolar

11- Kanada- 56.794 dolar

12- İsveç- 56.361 dolar

13- Hollanda- 56.298 dolar

14- İsrail- 55.359 dolar

15- Avusturya- 52.062 dolar

16- Finlandiya- 50.818 dolar

17- Belçika- 50.598 dolar

18- Hong Kong- 49.700 dolar

19- Almanya- 48.398 dolar

20- Birleşik Arap Emirlikleri- 47.793 dolar

21- San Marino- 47.700 dolar

22- Birleşik Krallık- 47.318 dolar

23- Yeni Zelanda- 47.278 dolar

24-Brunei- 42.939 dolar

25- Fransa- 42.330 dolar

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1-LÜKSEMBURG-127 BİN 673 DOLAR

2 İRLANDA-102 BİN 217 DOLAR

3-NORVEÇ: 92 BİN 646 DOLAR

4-İSVİÇRE: 92 BİN 434 DOLAR 

5-KATAR: 82 BİN 887 DOLAR 

 

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