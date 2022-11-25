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2023 yılı bütçe teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 23:35
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2023 yılı bütçe teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

2023 yılı bütçe teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
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