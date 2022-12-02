2023 yılının rengi belli oldu

Pantone Renk Enstitüsü yönetici direktörü Leatrice Eiseman tarafından "kadife eldiven içindeki bir yumruğa" benzetilen Viva Magenta'nın güzelliği, ikilemlerin orta noktasında kendisini konumlandırdı. Bu rengin "davetkar, erişilebilir ve şaşırtıcı" olduğunu ifade edildi.

Enstitü bu rengin günümüze de uygun bir renk olduğunu ve tüm insanları hayatı cesurca yaşamaya teşvik eden bir ton olduğunu açıkça vurguluyor. Eiseman, "Rengin adı bile size bunun mutluluk verici bir renk olduğunu, iyimserliği ve neşeyi teşvik eden coşkulu bir renk olduğunu söylüyor" dedi.

Renk için açıklamalarda bulunan Eiseman, "Sıcak ve soğuk arasında denge kuran nüanslı bir kızıl kırmızı tonu, onu hibrit bir renk olarak adlandırıyoruz. Cüretkar, herkesi kapsayan... kolayca kabullenilebilen bir renk" olarak tanımladı.

İŞTE O RENK